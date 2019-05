Dieta Pomroy per dimagrire 10 kg in 4 settimane

La dieta Pomroy può far dimagrire fino a 10 kg in 4 settimane. E’ una dieta che si divide in tre fasi dove si mangiano solo determinati alimenti. La dieta Pomroy è nota anche come dieta del supermatabolismo. ma vediamo quali sono le tre fasi e cosa si mangia.

La prima fase della dieta Pomroy dovrà esser seguita nelle giornate del lunedì e del martedì e si dovranno privilegiare frutta, verdura, proteine e cereali, anche se non tutti. Ecco in particolare cosa si mangia: verdure come carciofi, spinaci, asparagi, cavolfiore, fagioli e melanzane; frutta come pere, mele, anguria, mango, pesche, arancia, kiwi, fragole, ananas; cereali, meglio se integrali, come riso, orzo, quinoa, farro, avna e miglio; carne magra (manzo, pollo e tacchino) e legumi. Vediamo un esmpio di menù giornaliero: colazione con una porzione di cereali e frutta, due spuntini a base di frutta, pranzo e cena una porzione di cereali, una di proteine e verdure in quantità.

La seconda fase della dieta Pomroy andrà seguita ogni mercoledì e giovedì e prevede l’assunzione di tante proteine e verdure. Scegliere cotture alla griglia, lesse o in umido, ed evitare del tutto i grassi, esattamente come nella fase I. Ecco un esempio di menù giornaliero della seconda fase della dieta Pomroy: colazione e spuntini a base di omelette (di soli albumi) e verdure (meglio quelle in foglia, broccoli e cavolo); Pranzo e cena carni magre, pesci o insaccati magri e verdure come contorno.La terza fase della dieta Pomroy andrà seguita ogni venerdì, sabato e domenica del mese e prevede il reintegro degli alimenti grassi, a patto che siano sani, insieme a proteine, frutta a basso indice glicemico (fragole, frutti di bosco e arance).

È possibile consumare cereali integrali ma limitandoli a circa mezza porzione; bene la frutta secca, i semi, il cocco. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della terza fase della dieta Pomroy: colazione e spuntini con frutta. Pranzo e cena mezza porzione di quinoa, riso integrale oppure avena, insieme a un piatto di carne di manzo magra, pollo, pesce, legumi oppure crostacei. Come contorno verdure come carciofi, melanzane, asparagi, cavolfiore o fagiolini. Come faccimao sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie come il diabete e l’ipertensione.