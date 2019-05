WhatsApp, come evitare di essere spiati in chat

Per evitare di essere spiati in chat quando si è su Whatsapp ci sono dei metodi. Il consiglio più efficace è quello di aggiornare costantemente la piattaforma di messaggistica. Ogni upgrade di WhatsApp è portatore di miglioramenti in grado di chiudere eventuali falle di sicurezza.

Un altro consiglio è quello di disattivare tutti i servizi di cloud come Google Drive. I principali portali di cloud non sono garantiti dalla crittografia end-to-end e per questo potenzialmente vulnerabili. Chi non vuol rischiar nulla quindi può decidere di sacrificare i cloud. La privacy è garantita poi anche dalla funzione “Verifica in due passaggi”. Per finire bisogna eliminare i contatti WhatsApp di cui non si conosce la natura, sulla chat è obbligatorio parlare solo con persone conosciute.