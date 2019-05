Canoa: Europei Slalom. Azzurri in Francia per edizione di Pau

Sara' la localita' di Pau, in Francia, ad ospitare dal 30 maggio al 2 giugno i Campionati Europei di canoa slalom, primo vero banco di prova di stagione per gli specialisti dell'acqua mossa. Oltre l'Italia saranno ventiquattro i paesi in gara e circa 200 atleti di altissimo livello, tra cui

medaglie olimpiche, campioni europei e mondiali che si misureranno a titolo individuale e a squadre per conquistare le medaglie continentali nelle categorie del K1 e C1 (maschile/femminile). Dopo un breve periodo passato in raduno a La Seu d'Urgell, in Spagna, sul canale olimpico di Barcellona '92, sede quest'anno dei Mondiali che varranno anche come qualificazione per Tokyo 2020, l'Italia si presenta all'appuntamento continentale di Pau con un team di dieci atleti, guidati dai direttori tecnici Daniele Molmenti e Ettore Ivaldi.

Tra questi, Giovanni De Gennaro (C.S. Carabinieri), finalista dei Giochi Olimpici di Rio 2016 e medaglia d'oro in Coppa del Mondo lo scorso anno, che guida la spedizione del K1 maschile, e Stefanie Horn (G.S. Marina Militare), che si presenta all'appuntamento continentale in buona forma, forte del bronzo conquistato all'ICF Ranking di Tacen ad aprile e di quello ottenuto in Coppa del mondo nel 2018.

