Dieta post abbuffata per dimagrire subito 2 kg

La dieta post abbuffata può far dimagrire di circa 2 kg in pochi giorni. E’ tra le diete dimagranti più seguite anche per riattivare il metabolismo. Per perdere peso è essenziale anche abbinare una regolare attività fisica.

La dieta post abbuffata si basa su una alimentazione così strutturata: 130 calorie a colazione con latte parzialmente scremato, caffè, due fette biscottate o 30 grammi di pane con due cucchiaini di marmellata. Poi un pranzo da 350 calorie: carne o pesce, circa 130 grammi di peso a crudo, un cucchiaino d’olio, verdure e 40 grammi di pane. Infine, altre 350 calorie a cena: 80 grammi al massimo di formaggio, un uovo con due bianchi e 40 grammi di pane. Durante il giorno sono importanti ache i due spuntino ovvero quello di metà mattina e quello pomeridiano che devono essere fatti con un frutto di stagione o con una tisana drenante o con un tè verde.

La dieta post abbuffata non è adatta a tutti e non può essere seguita a lungo termine, motivo per cui raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito. Una raccomandazione importante soprattutto per chi soffre di varie aptologie come il diabete e non solo.