Domani a San Pietro a Modica i funerali di Padre Lorefice

Saranno celebrati domani, 30 maggio alle ore 15.30 nella Chiesa di San Pietro a Modica i funerali di Padre don Carmelo Lorefice, già parroco della Chiesa Madre di San Pietro a Modica e di Maria SS. Assunta a Marina di Modica. Padre Lorefice fine teologo è stato anche stimato docente di religione e di filosofia.

Al sacerdote, che fino a pochi anni fa celebrava ancora la Santa Messa, ma che già da tempo era malato, è stata allestita una camera ardente a San Pietro. In tanti lo ricordano con affetto per la sua schiettezza e per il suo acume. Domani ai funerali sarà presente numerosa, la comunità diocesana.