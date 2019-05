Tennis: Isf-kinder+sport, a Castel di Sangro il Mondiale Scolastico

Prendera' il via domenica 2 giugno sui campi di gioco del Centro Tecnico Federale FIT a Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila, la decima edizione del campionato mondiale Studentesco di Tennis. Per 109 giovani atleti provenienti da tutto il mondo, inizia una settimana indimenticabile

all'insegna della Joy of moving, ovvero una grande opportunita' per vivere giornate uniche all'insegna del divertimento e del movimento e per creare relazioni autentiche. L'edizione 2019 dal forte respiro internazionale vede la partecipazione di 10 team di ragazze e 12 di ragazzi di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni, provenienti da 12 Paesi di 3 diversi continenti: Australia, Cile, Cina, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Scozia, Taiwan e Turchia. La manifestazione, organizzata da ISF - International Schools Sport Federation, in collaborazione con Kinder+Sport Joy of moving, promuove l'incontro e la competizione sportiva fra scuole a livello globale, favorendo la diffusione della pratica sportiva scolastica tra i giovani e costituisce un'occasione davvero speciale per celebrare ancora una volta i valori condivisi dalle due realta': fair play, amicizia, integrazione insieme a uno stile di vita attivo e ricco di gioia.

Proprio per rendere onore a questi valori, alla squadra che rappresentera' maggiormente i principi del fair play sara' assegnato il Trofeo Fair Play Kinder+Sport Joy of moving.

(ITALPRESS)