Dieta dei cereali per dimagrire subito 2 kg: esempio menù

La dieta dei cereali è una dieta che può far dimagrire subito di 2 kg in pochi giorni. E’ una dieta che prevede il consumo di cereali sotto forma di primo piatto, a pranzo e a cena, e rigorosamente nella versione integrale.

I cereali integrali sono un ottimo alimento per la dieta poiché hanno un indice glicemico basso e, quindi, di far sentire sazi più lungo. I cereali inoltre, grazie alla presenza di fibre, sono utili per la regolare l’intestino. Ma vediamo cosa si mangia per dimagrire in salute nella dieta dei cereali da 1300 calorie al giorno. Colazione: una tazza di latte magro o di yogurt, caffè non zuccherato, 20 grammi di muesli. Pranzo: 60 grammi di pasta integrale al pomodoro e basilico, 120 grammi di sogliola ai ferri, spinaci lessi conditi con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, 40 grammi di pane di segale, una pera.

Cena: minestra di grano saraceno e porri preparata con 40 grammi di grano saraceno, cipolla e porro tritato, spiedini di tacchino e verdure, insalata di pomodori, 40 grammi di pane di segale, un’arancia.Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di parologie come il diabete.