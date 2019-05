Riabilitazione funzionale Modica Scicli, incarico al dottore Floridia

Attribuito l’incarico di sostituzione del direttore dell’U.O.C. Recupero e Riabilitazione funzionale del P.O. di Modica e Scicli al dott. Maurizio Floridia, ai sensi dell’art. 18 commi 2 e 4 del CCNL 98/2001 dell’area della dirigenza medica e veterinaria.

L’incarico affidato, al dott. Floridia, è con decorrenza immediata e per mesi sei, fermo restando che la sostituzione potrà cessare anche prima della scadenza, nel caso in cui la proceduta selettiva per il conferimento del nuovo incarico di direttore di struttura complessa dovesse concludersi prima di tale termine con la nomina del vincitore. Il dott. Floridia vanta, nel suo curriculum professionale, una consolidata esperienza nell’ambito del recupero e della riabilitazione funzionale. «Anche in questo caso la sostituzione si è resa necessaria- ha dichiarato il direttore generale, Angelo Aliquò - a seguito dell’assenza del titolare della struttura complessa.

Un altro tassello che si aggiunge nell’organizzazione dei presidi ospedalieri di Modica-Scicli che garantisce continuità nell’assistenza a tutti cittadini».