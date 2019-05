Aperti ieri a Ragusa Ibla i festeggiamenti di San Giorgio

Cinque corpi bandistici sulle scale del Duomo a Ragusa Ibla sulle note della marcia militare The King resa celebre dalla fiction de Il commissario Montalbano, hanno aperto ieri i festeggiamenti in onore di San Giorgio martire. Il raduno bandistico “Ibla in musica” proposto da Anbima Sicilia ha aperto il programma delle celebrazioni e catturato l'attenzione dei turisti.

Erano cinque le bande che hanno sfilato partendo dal Giardino Ibleo, transitando per piazza Pola, dove c’è stata un’altra esibizione, prima di arrivare sulle scalinate del Duomo. La folta squadra musicale era formata dai padroni di casa dell’associazione musicale San Giorgio 1892 Città di Ragusa, dall’associazione musicale Vincenzo Bellini di Barrafranca, dalla banda musicale Gorgia di Lentini, dall’associazione musicale Luigi Pescetti Città di Mineo e dall’associazione musicale Nino Merlino di Caronia. Sempre da Caronia, paese del Messinese, è arrivato poi il gruppo di majorette Kalactine che hanno aperto la sfilata e che, quando i cinque corpi bandistici si sono sistemati per le esecuzioni finali lungo le scalinate del Duomo, hanno intrattenuto il pubblico con le loro evoluzioni nello spiazzale antistante, proprio nella parte superiore della piazza.

Ieri pomeriggio, in piazza Duomo, dinanzi a numerose persone, è stata riproposta la cena di San Giorgio, vale a dire la vendita all’incanto di tutti i prodotti messi a disposizione dalle aziende dell’intera area iblea che hanno voluto così omaggiare con i loro doni il glorioso patrono. “Un’esperienza riuscita – spiegano dal comitato dei festeggiamenti – che, naturalmente, speriamo di rilanciare ulteriormente nelle prossime edizioni. Intanto, ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla cena e contribuito all’asta. Ci siamo sistemati in piazza dinanzi al Duomo e questo aspetto ha reso ogni momento dell’iniziativa davvero suggestivo”. Ieri mattina, inoltre, nella ex chiesa di Sant’Antonino, c’era stata l’apertura della pesca di beneficenza e della mostra “I santini nella devozione popolare”. Il programma liturgico dei festeggiamenti, che culmineranno con le tre processioni del prossimo fine settimana, prosegue anche oggi.

Celebrazione eucaristica al Duomo oggi alle 19. Domani, invece, alle 18,30 ci sarà la recita del Rosario e a seguire la santa messa. Mercoledì 29 maggio, sempre alle 18,30, la recita del Rosario mentre alle 19 si terrà la santa messa. Inoltre, alle 21,30, è in programma un incontro, al Duomo, di preghiera carismatica.