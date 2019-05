Diete iperproteiche per dimagrire velocemente: ecco come

Le diete iperproteiche sono tra le diete più in voga da quando sono apparse negli anni ’60. Sono diete che prevedono il consumo di proteine che aiutano a dimagrire velocemente, a perdere i grassi e ad aumentare la massa muscolare. Le proteine sono presenti nell'alimentazione.

In particolare, negli alimenti d'origine animale (come carni, pollame, salumi, pesce, uova, crostacei, latticini, formaggi), ma anche d'origine vegetale (alimenti completi, legumi, soia, semi, frutta oleosa, tuberi, radici, funghi). Ma perché aiutano a dimagrire? Le proteine aiutano a dimagrire perchè saziano molto facilmente, il che significa che dopo un pasto ricco di queste sostanze, si è meno inclini a spiluccare. Inoltre le proteine aiutano a sviluppare i muscoli. Con una dieta ipocalorica senza proteine, la massa muscolare ci rimette. Con una dieta ricca di proteine, si elimina solo il grasso!

Le diete iperproteiche non sono nocive per l'organismo se vanno seguite per brevi periodi e sotto stretto controllo di un medico. Al contrario, migliorano il metabolismo di base, il funzionamento degli ormoni, l’immunità, la solidità delle ossa, la salute cardiaca e vascolare. Le diete a base di proteine consistono nel consumare molte proteine (almeno nelle quantità quotidiane raccomandate, cioè 1gr per chilo di massa corporea). Iniziano tutte con una fase priva di zuccheri (né farinacei, né prodotti zuccherati) e con pochissimi grassi. Questi ultimi vengono reintrodotti a poco a poco nell’alimentazione secondo i risultati ponderali.

Questo tipo di dieta si basa soprattutto sulle proteine naturali (si mangiano solo prodotti alimentari ricchi di proteine e poco calorici: formaggi freschi, yogurt, uova, carni e pesci magri), sia di sostitutivi del pasto (ogni giorno si mangia un preparato – minestre, barrette, creme – ricco di proteine, vitamine e minerali, ma poco calorico – dalle 200 alle 400 Kcal/porzione). In entrambi i casi, si completa con verdure e latticini magri. Come per ogni dieta ci sono i pro e i contro motivo per cui raccomandiamo come sempre di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista. Ecco un esempio di dieta iperproteica che può far dimagrire fino a 5 kg.