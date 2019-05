Diete dimagranti: ecco 10 consigli per dimagrire

Le diete dimagranti prevedono sempre una alimentazione ipocalorica che consente di dimagrire velocemente di qualche chilo. Sono tante le diete dimagranti e molte non consigliate dai nutrizionisti.

Da sempre gli esperti raccomandano di stare lontano dalle diete "fai da te", e di affidarsi ad un medico che avrà cura di seguire gli sviluppi delle dieta dimagrante e, soprattutto, offrirà le giuste indicazioni per quella di mantenimento. Per dimagrire in salute serve la moderazione nell' assunzione dei cibi e la costanza di non saltare mai i pasti, dando importanza alla colazione. I dietisti mettono inoltre in guardia dall'eccesso di assunzione di proteine. Reni e fegato potrebbero subire dei danni se ci si sbilancia troppo su una dieta proteica. Cosa fare quindi? Certamente è importante rivolgersi ad un esperto, in ogni caso l'Andid offre 10 consigli: i pasti non devono essere saltati, fare la prima colazione; ad ogni pasto devono essere presenti i carboidrati, meglio con pochi grassi e integrali, oltre alla frutta.

Per gli spuntini (da non fare più di due volte al giorno) utilizzare la frutta. Pochi formaggi, al massimo un paio di volte a settimana. Il pesce invece va consumato almeno due volte a settimana. Per due o tre volte a settimana fare un pasto con un piatto unico. Esempio: Insalatona con con uovo, prosciutto cotto magro o mozzarella o tonno accompagnata da una porzione di pane. Oppure, zuppa di legumi e cereali accompagnati da un contorno di verdura. Oppure, pasta o riso freddo condito con verdure (pomodorini, basilico, piselli, carote, olive, capperi ecc.).

Scegliere per i primi piatti dei condimenti vegetali come pomodoro, melanzane, zucchine ecc. Durante ogni pasto evitare di abbinare alimenti con gli stessi valori nutrizionali (no a pane e pasta, oppure pane e patate, oppure carne e formaggio). Se non si resiste ai dolci, è meglio consumarli durante il pasto, no fuori pasto. Bere 1,5-2 litri di liquidi al giorno, ovviamente acqua e, se non se ne può fare a meno, bevande non zuccherate o alcoliche. Infine come sempre raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie come il diabete o l’ipertensione.