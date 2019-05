Successo della Move di Dance di Modica anche in Belgio

Nuovi risultati e nuove soddisfazioni nei giorni scorsi per la scuola Move Dance di Modica e per la provincia iblea. Si sono disputati a Seraing una competizione internazionale ed il Campionato assoluto dl Belgio, due eventi che hanno visto brillare le coppie modicane.

Giorgio Gabriele Spadaro, 13 anni, di Modica e la sua ballerina Lucija, 11 anni di Bruxelles hanno vinto la medaglia d’oro al Campionato assoluto del Belgio nella categoria Junior A nelle discipline Danze Standard, Danze Latino Americane e Combinata 10 Dance. La coppia di giovanissimi atleti ha disputato la competizione distinguendosi in una combattuta finale di bambini che ambivano a ottenere il titolo. Così la danza sportiva modicana si distingue anche al centro dell’Europa grazie alla Move Dance. Ottimi risultati anche per la coppia formata da Lorenzo Cavallo, che è anche l’allenatore della scuola, e Mariangela Tumino impegnati nella competizione amatori WDSF internazionale svoltasi sempre a Seraing dove hanno raggiunto i quarti di finale su 60 coppie provenienti da tutta Europa.

E nella categoria Professionisti Danze latino americane Internazionale Giovanni Cavallo e Maldivia Polini, i Maestri della Move Danze e coppia plurititolata, hanno ottenuto la medaglia d’argento in una finale combattuta e che ha visto il Palazzetto di Seraing esultare per la loro prestazione, su internet i video della gara hanno superato le 2000 visualizzazioni in pochi giorni, basta andare sulla pagina Facebook della scuola. Move Dance Team Diablo è un Centro specializzato di danza sportiva e ballo, grazie ad esso Modica e la provincia di Ragusa sono presenti consuccesso in Europa.