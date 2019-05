Olimpiadi 2026: report Cio Milano-Cortina soddisfa tutti criteri

Olimpiadi 2026: "Gli elementi chiave per qualsiasi Olimpiade di successo includono una chiara visione allineata con obiettivi di sviluppo a lungo termine, un solido piano di azione, un sostegno costante da parte di tutti i settori della societa' e la migliore esperienza possibile per gli atleti: Milano-Cortina soddisfa tutti questi criteri".

Arrivano buone notizie dal report stilato dalla commissione di valutazione del Cio sulla candidatura italiana per i Giochi Olimpici invernali del 2026. "Milano-Cortina abbraccia pienamente lo spirito e la filosofia dell'Agenda2020, sostenibilita' ed eredita' sono le priorita' - si legge nel report - Tredici dei quattordici luoghi individuati per le gare sono gia' esistenti o saranno temporanei. L'unica nuova struttura, che ospiterebbe l'hockey su ghiaccio, e' un'arena multiuso che lascera' un'importante eredita'. E il villaggio olimpico di Milano sara' convertito in alloggi necessari per la rapida crescita della citta' e della popolazione universitaria.

Entrambi questi progetti sono finanziati da privati e pianificati indipendentemente dai Giochi invernali".

(ITALPRESS)