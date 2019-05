Strisce blu, tutto bloccato a Vittoria. Il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, continua a sollecitare la commissione prefettizia affinché possano essere adottate misure che contribuiscano a migliorare sempre di più la qualità della vita nella città di Vittoria. Scuderi punta i riflettori dell’attenzione su una questione in particolare.

“E’ da mesi, ormai – dice – che il servizio di gestione degli stalli a pagamento, in centro storico, non funziona più. E questo è un problema molto serio, soprattutto per gli operatori commerciali, che non possono più contare sul ricambio della clientela, come accadeva un tempo, perché chi posteggia l’auto alle 8,30 del mattino, ad esempio, il più delle volte la riprende nel primo pomeriggio se non addirittura oltre. Quindi, il problema parcheggi va monitorato con la massima attenzione perché, al momento, tutto risulta bloccato e le automobili in sosta non si spostano di un millimetro. Naturalmente, tutto ciò crea disagi non da poco a chi opera nel mondo del commercio perché spererebbe in un flusso continuo di potenziali acquirenti. E’ chiaro che questi ultimi, scoraggiati dal fatto di non trovare parcheggi, rivolgono le loro attenzione agli esercizi commerciali che si trovano in periferia, procurando danni non da poco ai negozi del centro”.

Scuderi sollecita quindi la commissione prefettizia “a fare proseguire l’iter con cui era previsto di aggiudicare il servizio di gestione delle strisce blu. Occorre muoversi nella maniera più rapida possibile. Perché altrimenti diventa tutto molto più complicato e Vittoria, allo stato attuale, non se lo può certo permettere”.