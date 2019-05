Modica, inaugurazione campetto Treppiedi Nord

Ieri mattina il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, e l’assessore ai lavori pubblici, Giorgio Linguanti, hanno effettuato un sopralluogo presso il campetto di calcio di Treppiedi Nord insieme al responsabile C.A.E.C. (Consorzio Artigiano Edile Società Cooperativa), geometra Caggia, che effettua i lavori del contratto di quartiere.

La struttura sportiva sarà aperta ufficialmente a metà giugno e consegnata all’intero quartiere che la richiede da tempo. I due rappresentanti dell’Amministrazione Comunale hanno anche fatto un sopralluogo nelle zone limitrofe dove si stanno completando gli ultimi lavori di riqualificazione di Treppiedi Nord. “Finalmente è arrivato il momento di aprire le porte del campetto e consegnarlo ai ragazzi che lo attendono da tempo – commentano i due amministratori – magari organizzando una partita amichevole. Abbiamo inoltre constatato l’avanzamento dei lavori dei marciapiedi che costeggiano i palazzi di Treppiedi Nord.

Anche in questo caso siamo in dirittura d’arrivo. Ribadiamo l’importanza e l’attenzione che abbiamo per questa popolosa zona di Modica che negli ultimi anni è stata riqualificata acquisendo un aspetto e una vivibilità nettamente migliori”.