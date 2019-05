Keto Diet per dimagrire subito grazie alla chetosi

La keto diet o dieta chetogenica aiuta a dimagrire in quanto costringe il corpo a bruciare i grassi piuttosto che i carboidrati per l'energia. Normalmente, i carboidrati che si mangiano sono trasformati in glucosio nel corpo, che viene utilizzato per l'energia dell’organismo e del cervello.

Ma se non si mangia abbastanza carboidrati, il tuo corpo ha invece un sistema di riserva di grasso bruciante. Il fegato può usare il grasso immagazzinato e il grasso che mangi per l'energia. Il grasso immagazzinato è suddiviso in due parti, acidi grassi e corpi chetonici. I corpi chetonici alimentano il cervello invece del glucosio. Questo stato di avere molti corpi chetonici nel sangue è chiamato "chetosi". La dieta chetogenica regolare ha da due a quattro volte più grassi in peso rispetto alle proteine e pochissimi carboidrati ogni giorno.

Questo significa non mangiare cibi che sono fatti di amido o zucchero. Gli alimenti ricchi di carboidrati sono alimenti come frutta, pane, pasta, cereali, biscotti e gelati. Inoltre, è necessario aumentare l'assunzione di cibi grassi, come oli, burro e carni grasse. È anche importante non mangiare troppe proteine. Dovresti mangiare solo abbastanza proteine in modo da non perdere i muscoli. Troppe proteine riducono i corpi chetonici nel sangue e bloccano la combustione dei grassi. Una dieta chetogenica può essere buona per perdere peso per la maggior parte delle persone, ed è molto buona per trattare le convulsioni. Una dieta popolare simile alla dieta chetogenica è la dieta Atkins.

Le diete chetogeniche non sono state studiate tanto quanto le diete regolari, quindi non abbiamo più informazioni su di loro a questo punto. Rispetto alla dieta che il governo americano suggerisce di mangiare , c'è molto più grasso e molto meno carboidrati. Alcune persone pensano che questo sia un modo di vivere più sano dal momento che si sta mangiando meno zucchero, e il grasso che si mangia può essere utilizzato immediatamente per l'energia, invece di essere immagazzinato come grasso corporeo.