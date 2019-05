Dieta Keto per dimagrire: menù per perdere peso

La dieta Keto può far dimagrire di qualche chilo mangiando alcuni alimenti che aiutano a bruciare i grassi. Per avere i risultati desiderati e perdere peso occorre seguire alcune regole.

In primis nella dieta keto dovete eliminare la maggior parte delle fonti di carboidrati, tra cui pane, pasta, bibite, zucchero, gelato, pizza, latte e persino la maggior parte della frutta. Sono consentiti i carboidrati presenti nelle verdure e in alcune bacche, in quanto queste hanno un contenuto di carboidrati piuttosto basso rispetto a quello di altri frutti. La dieta keto è una dieta restrittiva, tuttavia se si soffre di alcune condizioni come l’obesita?, il diabete di tipo II o l’epilessia, porta alcuni benefici per la salute: la condizione di chetosi infatti puo? essere piu? utile per voi rispetto alla liberta? di mangiare quello che desiderate.

Tuttavia, non basta solo la logica, ci vuole molta forza di volonta? per seguire davvero questo piano dietetico. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menu? della dieta chetogenica giornaliero. Colazione con 15 g olio di cocco, tre uova, verdure surgelate. Pranzo: frullato di latte di cocco con mezzo cucchiaio di proteine in polvere, mandorle e mirtilli. Spuntino: mandorle, una manciata o due. Cena: carne macinata, 5% di grassi, fritti nel burro e verdure di contorno. Trattandosi di una dieta molto restrittiva come sempre nelle diete pubblicate nel nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista.