Dieta per dimagrire veloce: 5 kg in 3 giorni

La dieta per dimagrire veloce, fino a 5 kg in 3 giorni, è tra le diete last minute più seguite. E’ una dieta non adatta a tutti in quanto molto restrittiva. La dieta per dimagrire veloce si basa su un piano alimentare specifico delineato da un esperto e che comporta qualche sacrificio.

La dieta per dimagrire veloce non può essere seguita oltre i 3 giorni poiché potrebbe nuocere alla salute, motivo per cui raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista, soprattutto se si soffre di varei patologie tra cui il diabete. Ma vediamo quali regole bisogna seguire nella dieta per dimagrire veloce: non mangiare mai fuori pasto, consumare oltre ai 3 pasti principali della giornata (colazione, pranzo e cena) uno spuntino a metà pomeriggio come merenda, non bere alcolici o bevande zuccherate, bevete tanta acqua, bevete tisane non zuccherate, svolgete un’attività fisica moderata e se non potete praticare sport fate una passeggiata di almeno 30 minuti a passo spedito.

Ora vediamo cosa si mangia nei tre giorni della dieta per dimagrire veloce. Primo giorno: colazione con un tè nero o caffè, 1/2 arancia, 1 fetta di pane tostato integrale con un sottile strato di formaggio. Pranzo: 100 grammi di carne magra, 1 tazza di fagioli verdi, 1 tazza di carote. Merenda: una mela e una tazza di tè non zuccherato. Cena: mezza scatoletta di tonno naturale, una piccola fetta di pane integrale, caffè o tè nero. Secondo giorno: colazione con un uovo, una fetta di pane tostato, 1/2 banana, caffè nero o tè. Pranzo: 100 grammi di filetto di manzo, una tazza di insalata, una porzione di carote, circa mezza tazza. Merenda: mezza banana e una tazza di tè non zuccherato. Cena: 90 grammi di formaggio magro e 6 cracker.

Terzo giorno: colazione con una mela, 30 grammi di formaggio cheddar, cinque cracker, tè nero o caffè. Pranzo: una scatoletta di tonno naturale, 1 tazza di carote, 1 tazza di cavolfiore, e 1/2 tazza di gelato alla vaniglia. Merenda: una mela, mezza tazza di finocchi e sedano e una tazza di tè non zuccherato. Cena: un uovo sodo, una fetta di pane integrale.