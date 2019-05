Dieta detox per dimagrire in 5 giorni: schema dietetico

La dieta detox dei 5 giorni può far dimagrire fino a 3 kg. E’ una dieta che si basa su una alimentazione depurativa che aiuta a perdere i liquidi in eccesso e i chili superflui.

La dieta detox serve a depurare l’organismo da grassi, tossine e calorie che compromettono il benessere generale e gli organi come cuore, fegato, reni, arterie. La dieta detox dei 5 giorni è una dieta ideale da seguire a maggio. Ma vediamo come funziona e cosa si mangia nei vari giorni. Si comincia il sabato con una giornata depurativa: nella giornata si possono consumare solo frutta (bene le mele, escluse le banane) e bere 1,5 litri di acqua. La mattina è concesso the verde non dolcificato. Domenica: assumere solo tisane, meglio depurative (a base di tarassaco, carciofo, cardo mariano, bardana, ortica, rosmarino cicoria, genziana), the verde o succo d’acero, non dolcificati.

Lunedì: consumare solo verdura cruda e cotta, e bere 1,5 litri di acqua. La mattina è concesso del the verde. Martedì: consumare solo minestrone senza pasta o patate. Mercoledì: ritornare gradualmente alla normale alimentazione introducendo i cereali (pasta, pane, riso). Nei giorni seguenti si può introdurre nei opasti principali anche pesce, uova, formaggi, carne. Trattandosi di una dieta molto particolare e restrittiva come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di rivolgersi al proprio medico di famiglia o ad uno specialista soprattutto se si soffre di varie patologie come pressione alta o diabete.

Infine ricordiamo che si tratta di schemi dietetici indicativi e che la diete vanno elaborate con un medico in base alle caratteristiche della singola persona (età, sesso, peso e stile di vita).