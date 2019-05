Formula 1: Circus in lutto, addio a Niki Lauda

Niki Lauda non c'e' piu'. Lutto nel mondo della Formula Uno per la scomparsa a 70 anni dell'ex pilota austriaco. A darne notizia la famiglia. "Si e' spento in pace - le parole dei familiari - I suoi risultati unici come atleta e imprenditore sono e rimarranno indimenticabili, cosi' come resteranno il suo instancabile entusiasmo per l'azione, la sua schiettezza e il suo coraggio. Un modello e un punto di riferimento per tutti noi, un marito amorevole e premuroso, padre e nonno lontano dal pubblico, ci manchera'".

Sottoposto a un trapianto di polmone nell'agosto scorso, a gennaio era finito di nuovo in ospedale per colpa di un'influenza che lo aveva colpito durante le vacanze di Natale nella sua casa di Ibiza. Tre volte campione del mondo (nel 1975 e nel 1977 con la Ferrari e nel 1984 con la McLaren), Lauda ha visto la sua carriera segnata dal terribile incidente del Nurburgring l'1 agosto 1976. Estratto dalla sua monoposto in fiamme, torno' in pista 42 giorni dopo. Dal 2012 era presidente onorario non esecutivo della Mercedes.

(ITALPRESS)