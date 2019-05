Pozzallo, nuovo socio onorario della società marinara

La Società Marinara di Pozzallo ha un Socio Onorario, la nuova amministrazione sociale lo ha designato perché “ha contribuito in maniera determinante con la sua opera e il suo sostegno ideale e pratico alla vita dell’associazione e perché si è resa benemerita nel Comune per cause riguardanti la Società Marinara”, ai sensi di quanto prevede lo Statuto.

Il Consiglio direttivo, il 19 Maggio ha proclamato all’unanimità Socio Onorario la prof.ssa Mara Aldrighetti, Dirigente Scolastico dell’I.S.S. “ G. La Pira” di Pozzallo , Dirigente che mira alla costruzione di una comunità scolastica collaborativa e la tessitura di rapporti con il contesto sociale e la rete di scuole.