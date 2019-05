Tennis: Fognini a ridosso della top 10 Atp, Djokovic e Halep leader

Nella classifica pubblicata oggi dall'Atp Fabio Fognini guadagna una posizione, sale all'11esimo posto (best ranking) e si conferma il primo dei tennisti italiani. Alle sue spalle posizione immutata per Marco Cecchinato (numero 19), mentre Matteo Berrettini fa un passo avanti e risale al numero 32.

Perdono una posizione Andreas Seppi (66esimo) e 6 Lorenzo Sonego (73esimo) mentre fa due passi avanti Thomas Fabbiano (numero 98), sesto italiano nei top 100. Qualche cambiamento nella top ten del ranking mondiale, che vede Novak Djokovic alla 28esima settimana consecutiva al comando (la 252esima complessiva: e' quinto nella speciale classifica), portando grazie alla finale di Roma a 4.410 punti il vantaggio sul re del Foro Italico Rafa Nadal. Sul terzo gradino del podio c'e' Roger Federer, che precede Dominic Thiem ed Alexander Zverev.

In sesta posizione sale il Next Gen Stefanos Tsitsipas che firma un altro best ranking e scavalka Kei Nishikori, che fa un passo indietro. Stabili Kevin Anderson e Juan Martin Del Potro mentre ritorna i top ten John Isner. Camila Giorgi scende al 36esimo posto nella classifica pubblicata stamane dalla Wta: la 27enne marchigiana perde due posizioni ma e' sempre la prima delle azzurre. Per la 17esima settimana di fila c'e' in testa la giapponese Naomi Osaka. Alle sue spalle, grazie alla vittoria agli Internazionali d'Italia si e' riportata Karolina Pliskova, che ha guadagnato cinque posizioni.

Scivola al terzo posto Simona Halep che precede Kiki Bertens, stabile, ed Angelique Kerber che fa due passi indietro. Perde una posizione anche Petra Kvitova, sesta, mentre fanno un passo avanti sia Sloane Stephens che Ashleigh Barty. Il prematuro ko a Roma, dove era la bi-campionessa in carica, costa tre posizioni ad Elina Svitolina. L'ucraina scende al nono posto subito davanti a Serena Williams, che rientra nell'e'lite mondiale.

