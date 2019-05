Serie A. Empoli vince e spera, Parma salvo, Roma in Europa

L'Empoli ha battuto fra le mura amiche, per 4-1, il Torino (terzo successo di fila): adesso e' quartultimo, a quota 38, e "vede" la salvezza. Di contro, per i granata sfumano di fatto i sogni di gloria: la Roma e' piu' tre ed e' matematicamente in Europa (perche' e' in vantaggio negli scontri diretti); il Milan e' a piu' due ma deve giocare oggi (alle 18) in casa contro il Frosinone, gia' retrocesso.

Contemporaneamente il Parma, al Tardini, ha battuto di misura la Fiorentina (1-0). I ducali sono salvi; i viola dovranno tremare sino all'ultimo secondo: sono fermi a 40 punti, al pari dell'Udinese e del Bologna. Grande paura, poi, in casa Genoa, che ora e' terzultimo, a quota 37. Emozioni a mai finire al "Castellani". Vantaggio dell'Empoli al 27' con un piattone in diagonale all'angolino di Acquah. A fine primo tempo palo colpito da Belotti. Nella ripresa ha riportato lo score in parita' il neo entrato Iago Falque, con classico colpo mancino a girare. Poi e' stato show degli azzurri.

Nell'ordine sono finiti sul tabellino dei marcatori: Brighi (in gol dopo 29" dal suo ingresso in campo), Di Lorenzo e Caputo. Gioia e speranze per Andreazzoli e i suoi uomini. Festa iniziata invece a Parma. Dopo i pali colpiti da Gervinho e Gagliolo per i ducali e da Chiesa e Milenkovic per la Fiorentina, la gara e' stata decisa, a dieci minuti dal termine, da uno sfortunato autogol di Gerson. Nell'ultima giornata di campionato match da dentro o fuori: i viola ospiteranno al "Franchi" il Genoa.

