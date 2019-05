Entro agosto sarà completa la stazione passeggeri a Pozzallo

Sono ripresi i lavori per il completamento della stazione passeggeri di Pozzallo, dopo che è stata firmata la transazione tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e il Consorzio Aeders, aggiudicatario dell’appalto, al quale il dirigente del settore ‘Lavori Pubblici’ Carlo Sinatra aveva revocato l’incarico per grave inadempimento, irregolarità e ritardo dell’impresa designata per il completamento.

La stazione passeggeri ha avuto un iter lungo e tortuoso e per completarla manca davvero poco e la soluzione transattiva formalizzata col consorzio Aeders dovrebbe consentire di ultimare l’opera entro la fine del mese di agosto. Il consorzio Aeders si è impegnato infatti a completare i lavori entro 120 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. All’emissione del certificato di ultimazione dei lavori il Libero Consorzio provvederà ad emettere la somma 133 mila euro. “Mi auguro che questa sia la volta buona – ha detto il Commissario Piazza – per definire questa struttura che considero strategica e fondamentale per lo sviluppo turistico di Pozzallo. Durante la mia gestione ho fatto diversi sopralluoghi perché l’obiettivo era di consegnarla subito al territorio, purtroppo, la ditta designata non ha rispettato i termini contrattuali di consegna dei lavori.

Ora il Consorzio capofila si è proposto di ultimare l’opera e credo che questa sia l’ultima occasione per completare i lavori”. I lavori per la stazione dei passeggeri erano stati appaltati nel mese di gennaio 2013 per un importo a base d’asta di un milione e 531 mila euro e finanziati con i fondi strutturali del Patto Territoriale di Ragusa.