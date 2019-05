Attività di volontariato a Comiso

In questo fine settimana è la città di Comiso quella scelta dai volontari de “La via della Felicità” di Ragusa come tappa dell’omonima campagna internazionale. Presente in diversi paesi al mondo, si pone l’obiettivo di ripristinare i valori morali ed invertire il decadimento sociale, sempre più evidente, grazie alla diffusione dell’opuscolo “La via delle Felicità” scritto da L.Ron Hubbard.

Si tratta di una vera e propria guida che contenente 21 precetti basati sul buon senso, laici e che, se esercitati nel vivere quotidiano portano ad una maggiore serenità e consapevolezza del ruolo che ognuno di noi svolge, con le proprie azioni, nella società. Con questo scopo i volontari sono presenti nel territorio ragusano per diffondere questo messaggio e venerdì 17 maggio sono stati nella centralissima via Resistenza a Comiso per omaggiare i proprietari delle attività commerciali degli opuscoli “La via della felicità” e di altro materiale audiovisivo sul tema.

Qualche settimane fa era stata Vittoria la città che li aveva visti protagonisti con la stessa attività di distribuzione informativa. I volontari si ripropongono di visitare altre cittadine del ragusano nelle prossime settimane, nel frattempo chi volesse può approfondire l’argomento visitando il sito www.laviadellafelicita.org