Dieta da 1400 calorie per dimagrire: menù

La dieta da 1400 calorie può far dimagrire fino a un chilo in 4 giorni. E’ una dieta ipocalorica che permette di perdere peso mangiando una grande varietà di alimenti che fanno bene alla salute.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero della dieta da 1400 calorie. Colazione: una tazza di latte da 200g, due fette biscottate e un tè o caffè senza zucchero. Pranzo: 60g di pasta, 60g, pesce magro 150g e un frutto di stagione.Cena: un panino da 70g, Carne magra privata del grasso visibile e un frutto di stagione. La scelta per il secondo piatto ideale per la cena: carne magra privata del grasso visibile: 130g (4 volte alla settimana), pesce magro 150g, pesce spada, salmone o tonno 100g, tonno al naturale in scatola 80g (3 volte alla settimana), uova 110g, ovvero 2 uova di gallina (1 volta alla settimana), formaggio 100g da scegliere tra ricotta o mozzarella light, 150g di fiocchi di latte o 40g di grana (2 volte alla settimana), affettati magri, privati del grasso visibile, quali prosciutto crudo, prosciutto cotto, fesa di arrosto a fette, speck o bresaola 80g (3 volte alla settimana), legumi freschi quali piselli, lenticchie, fagioli o fave 150g, legumi secchi 50g.

Per quanto riguarda il pranzo, si può consumare anche il piatto unico, come per esempio pasta fredda (pasta e mozzarella e verdura), o riso e piselli, o pasta al ragù facendo attenzione alla quantità di carboidrati e proteine. Una volta alla settimana è concessa la pizza margherita o alle verdure al posto di un pasto. Per avere gli effetti desiderati occorre cominciare e seguire periodicamente una regolare attività fisica. Infine come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico.

Questa dieta o qualsiasi altra dieta rimane indicativa perché la dieta va sempre studiata sulla singola persona da un medico o specialista.