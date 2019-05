A Roma Elemosiniere del Papa ripristina luce a palazzo occupato

E' tornata la luce a Spin Time, nel palazzo occupato di via di Santa Croce in Gerusalemme 55, a Roma, che da lunedi' scorso era al buio e senza acqua calda. A togliere i sigilli e ripristinare la corrente elettrica, staccata dall'azienda per morosita', come hanno reso noto alcune persone presenti, e' stato Konrad Krajewski, l'elemosiniere e braccio caritativo del Papa.

Il gesto non e' passato inosservato al vice premier Matteo Salvini a Bra, in Piemonte, a margine di un comizio elettorale ha commentato l'episodio con una chiosa. "A questo punto conto che l'elemosiniere del Papa paghi anche i 300mila euro di bollette arretrate".

