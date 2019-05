Torneo Madrid. Djokovic trionfa, Tsitsipas ko in finale

Novak Djokovic ha fatto suo, per la terza volta in carriera, il "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi pari a 6.536.160 euro, disputato sui campi in terra battuta della "Caja Magica", nella capitale spagnola.

Il tennista serbo, numero uno del mondo e del seeding, ha sconfitto nella finale odierna il greco Stefanos Tsitsipas, numero 9 del ranking Atp e ottava testa di serie del tabellone, col punteggio di 6-3 6-4. Per Nole quella di oggi era la 48esima finale in un Masters 1000; l'atto conclusivo numero 107 della carriera. Era anche la seconda finale di questa stagione, dopo quella vinta agli Australian Open (suo 73esimo). E' ora a 74 titoli Atp, il terzo a Madrid, dopo i successi del 2011 e del 2016. Per Tsitsipas era invece la settima finale in carriera, la seconda in un "1000", dopo quella persa lo scorso anno a Toronto, e quarta del 2019, dopo quella persa a Dubai e quelle vinte a Marsiglia ed Estoril, dove aveva vinto il suo terzo titolo nel circuito principale.

(ITALPRESS)