Rai cancella Fazio, annullate ultime puntate di che Fuori tempo che fa

E' stata anticipata a domani la chisura di stagione di "Che fuori che tempo fa" su Raiuno. Ad annunciarlo il conduttore Fabio Fazio in apertura della trasmissionme domenicale: "Volevo comunicare che la puntata del lunedi' di domani sara' l'ultima stagione.

Le ultime tre puntate previste non andranno in onda. Ci hanno comunicato che quella di domani sara' l'ultima puntata della stagione". Al posto delle trasmissioni di Fazio la rete ha gia' previsto per il 20 una puntata di "Porta a Porta", poi il 27 sara' la volta di un programma di approfondimento sull'analisi del voto europeo. Fazio ha annunciato la decisione dell'azienda senza alcuna polemica. I rapporti tra il governo ed il conduttore negli ultimi mesi si sono notevolmente deteriorati. Lo stesso vice premier non ha accettato l'invito a partecipare alla trasmissione attaccando il conduttore sul suo compenso.

(ITALPRESS)