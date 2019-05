Diabete Tipo 2 e obesità: tre quarti dei residenti del Lazio con diabete

“Diabete Tipo 2 e Obesità nell’area di Roma Città Metropolitana” è di questo che si parlerà nella Sala della piccola Protomoteca a Palazzo del Campidoglio il 21 maggio. Attualmente si stima che nell’area metropolitana di Roma vivano quasi 300.000 persone con diabete, ovvero tre quarti dei residenti con diabete del Lazio.

Per studiare il legame fra il diabete e le città e promuovere iniziative per salvaguardare la salute e prevenire la malattia, nel 2017, la capitale è entrata a far parte del programma internazionale Cities Changing Diabetes, l’iniziativa realizzata in partnership tra University College London (UCL) e il danese Steno Diabetes Center, con il contributo dell’azienda farmaceutica Novo Nordisk. Ad oggi nel progetto sono stati coinvolti 140 esperti, che hanno permesso un’ampia raccolta di dati presentati nel “Roma Cities Changing Diabetes Report”, primo importante passo per la realizzazione di un Action Plan triennale, che possa indicare le azioni da mettere in atto per arrestare lo sviluppo pandemico del diabete tipo 2 nell’area metropolitana di Roma.