Anziana derubata di una collana a Ragusa

Anziani derubata di una collana a Ragusa, i carabinieri ritrovano la refurtiva e denunciano la badante “infedele”. Mai si sarebbe aspettata di essere tradita nella propria fiducia la signora di 83 anni, affetta da demenza senile, che da pochi giorni era in compagnia di una badante che si sarebbe dovuta prendere cura di lei.

Qualche giorno fa una delle figlie della signora durante una visita alla madre si è accorta che la donna non indossava più la collanina in oro con un ciondolo che portava da anni. La madre, purtroppo a causa della malattia, non era riuscita a dare delle spiegazioni alla figlia su dove fosse la collana e la stessa, dopo aver cercato la collana per tutta la casa, si è insospettita ed ha sporto denuncia presso la Stazione di Ragusa Principale. I Carabinieri hanno subito iniziato le indagini e, dopo i controlli a vari “compro oro” hanno ritrovato la collana presso un compro oro del centro, dove la badante, una 39enne ragusana, l’aveva venduta per 120 euro.

La collana è stata recuperata e restituita alla signora anziana e la badante, sinora incensurata, è stata denunciata per furto. Nessuna colpa è attribuibile al titolare del compro oro che non poteva immaginare che la collana fosse oggetto di furto e che ha registrato la vendita ed il pagamento in maniera del tutto regolare.