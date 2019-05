Siracusa, Davide trovato, sta tornano a casa

E' stato appena trovato e sta tornando a casa, Davide il 15enne di Siracusa, allontanatosi stamani dalla sua casa dopo avere lasciato un bigliettino in cui spiegava con poche parole che a causa di incomprensioni con la famiglia non sarebbe più tornato. E' stata la stessa mamma del ragazzo a darne notizia su Facebook.

Davide si era alzato presto come normalmente fa ogni giorno per andare a scuola con il suo scooter, ma lì non era mai arrivato. I genitori si erano rivolti alla Polizia. Adesso la buona notizia del ritrovamento ed i ringraziamenti della mamma.