Studio Unicredit, settore trasporti in campania cresce

Un settore in crescita ed in fase di profonda trasformazione, che vede le aziende della Campania distinguersi con performances superiori alla media del Paese, e che puo' essere un'opportunita' per il Mezzogiorno, vista la nuova centralita' del Mediterraneo sempre piu' crocevia dei traffici internazionali.

E' questa in sintesi la view di UniCredit sul settore della Logistica & Trasporto merci, illustrata oggi a Napoli nel corso del Forum delle Economie "Logistica e Trasporti" organizzato da UniCredit in collaborazione con l'Unione Industriali Napoli alla presenza del Presidente, Vito Grassi, del Presidente della Piccola Industria, Anna Del Sorbo, e di Ferdinando Natali, Responsabile Corporate Sud e Sicilia di UniCredit. "Dallo studio - spiega Natali - emerge un settore estremamente dinamico: il commercio internazionale e' in crescita e il settore a livello nazionale negli ultimi cinque anni ha avuto una crescita del 5% annuo. La Campania vede una dinamica ancor piu' favorevole, perche' l'incremento e' del 7% all'anno".

"Il credito e la finanza - aggiunge Vito Grassi, Presidente Unione Industriali Napoli - rappresentano una leva essenziale per lo sviluppo del nostro territorio. L'accordo con Unicredit per la logistica e trasporto rientra in un'azione a largo raggio, che l'unione industriali di Napoli sta sviluppando sia per favorire le relazioni delle imprese associate con gli istituti creditizi, sia per promuovere fonti di finanziamento alternative al tradizionale affidamento bancario.

