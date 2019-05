Carige: Blackrock si ritira, Conte: ci sarà soluzione di mercato

"Al termine di un'articolata fase preparatoria nell'ambito della quale si inquadra la delibera del Consiglio di Gestione dello Schema Volontario di lunedi' 6 maggio, il fondo Blackrock ha ritenuto di non dare ulteriore corso alla sua iniziale manifestazione di interesse".

Lo rendono noto i commissari di Carige, che aggiungono: "Proseguono le valutazioni riguardanti ulteriori soluzioni di mercato finalizzate ad assicurare stabilita' e rilancio di Banca Carige. Restano, in ogni caso, ferme le previsioni del titolo II del DL 8 gennaio 2019 che consentono l'eventuale avvio dell'iter per la richiesta di ricapitalizzazione precauzionale al Ministero dell'Economia". "La nazionalizzazione di Carige non e' all'ordine del giorno", ha chiarito nel pomeriggio il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine del Consiglio Ue a Sibiu, in Romania. "All'ordine del giorno c'e' una soluzione di mercato.

Se si chiude una porta se ne apre un'altra, la banca e' in una condizione di sostenibilita', ci sono tutti gli estremi per una soluzione di mercato", ha aggiunto Conte.

(ITALPRESS)