Giovani e tecnologia, seminario a Comiso

Si terrà oggi alle ore 18.00 al Comune di Comiso, un seminario organizzato in collaborazione con il Kiwanis, dal titolo “ Capitano, mio capitano”. “ Il seminario organizzato in collaborazione con il Kiwanis Kasmeneo – spiega il sindaco Maria Rita Schembari - presenta i risultati dell’indagine conoscitiva avviata dall’equipe socio psico pedagogica del Comune di Comiso sul rapporto tra i giovani e le tecnologie.

Sarà presente il dott. Calogero Termini, Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza, la dott.ssa Melissa Albani, assistente sociale dell’equipe, il dott. Giuseppe Raffa presidente del Kiwanis e coordinatore dell’ambulatorio anti bullismo dell’ASP di Ragusa, e il dott. Gigi Bellassai presidente della commissione consiliare pubblica istruzione. E’ molto importante – continua il sindaco – prestare una attenzione particolare ai nostri giovani sempre più bombardati e sempre più dipendenti dalle nuove tecnologie a cominciare da cellulari e pc.

Oggi i nostri ragazzi, paradossalmente, pur essendo sempre in connessione, vivono in uno stato di isolamento che, come spesso leggiamo nelle cronache, purtroppo potrebbe condurli a stati depressivi poiché disconnessi dal mondo reale. Per non parlare anche dell’uso a volte abnorme della tecnologia che rischia di sostituire del tutto i criteri normali di studio e di ricerca”.