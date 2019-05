Salvini: chiudere tutti i negozi di cannabis

"Da domani daro' indicazioni ai responsabili della pubblica sicurezza di andare a controllare uno per uno con l'obiettivo di chiudere tutti i presunti negozi turistici di cannabis che, per quando mi riguarda, vanno sigillati dal primo a l'ultimo. Sono un incentivo allo spaccio di stupefacenti".

Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa al Viminale. "Ci sono tutte queste iniziative e feste della cannabis in giro per l'Italia, l'ultimo scempio si e' registrato nella mia Milano. Chiedero' che saranno vietate tutte", ha poi sottolineato il vice presidente del Consiglio, che ha aggiunto: "La droga, soprattutto per quanto riguarda i minori, e' un'emergenza nazionale devastante. Sono contro ogni tipo di ipotesi di legalizzazione, sperimentazione, distribuzione. Io su altro non litigo ne' con l'opposizione e ne' con gli amici della maggioranza, su questo si'. E' inaccettabile pensare che faccia bene drogarsi e che sia lecito".

(ITALPRESS)