Incidente a Modica in Via Nazionale

Spettacolare incidente per fortuna senza gravi conseguenze oggi pomeriggio sulla Via Nazionale a Modica. Un'auto, una Ford Fiesta, mentre viaggiava verso il quartiere Sorda ha prima tamponato l'auto che la precedeva e poi è uscita fuori strada finendo la sua corsa su un fianco.

E' probabile che l'automobilista nello sterzare bruscamente abbia preso il cordolo in cemento che si trova al margine della carreggiata che ha fatto da leva al mezzo, finito rovinosamente capovolto. Gli automobilisti in transito hanno prestato i primi soccorsi al passeggero che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti. Sul posto il 118 che ha portato l'automobilista in ospedale, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale che ha pensato ai rilievi dell'incidente e a regolare il traffico.