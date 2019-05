Appuntamento con la musica al femminile a Modica

Due immensi compositori, due grandi sonate del repertorio classico romantico e due brave musiciste ad eseguirle, per un appuntamento concertistico tutto al femminile: è in programma per il prossimo 10 maggio alle 19.30 all’Auditorium Pietro Floridia di Modica il prossimo appuntamento con la stagione 2019 dell’Associazione Mozart Italia sede di Modica.

Protagoniste saranno: la pianista Maria Pia Seminara e la violoncellista Francesca Taviani. La Sonata n. 1 in mi minore per violoncello e pianoforte, op. 38, di Johannes Brahms, e la Sonata in sol minore per violoncello e pianoforte, op. 65 di Fryderyk Chopin saranno le due monumentali protagoniste del loro programma musicale, un omaggio alla musica dell’Ottocento e alle ispirazioni romantiche dei due autori, attraverso uno spaccato sulle composizioni che, affiancando al pianoforte un altro strumento come il violoncello, ne delineano anche uno specifico percorso di ricerca timbrica.