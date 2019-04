Un nuovo volo diretto collega Palermo e Vilnius

Da ieri sera Palermo e Vilnius sono piu' vicine grazie a un volo diretto realizzato da Tour Plus in collaborazione con Itaka che sara' operativo per cinque settimane. I voli sono previsti tutte le domeniche, con un Boeing 737 della compagnia polacca Enter Air da 189 posti.

"Sono lieto del successo del volo e ringrazio Tour Plus per avere creduto in questo progetto - commenta Alessandro Palmigiano, console onorario della Lituania per la Sicilia -. Si tratta del risultato di attivita' continue e trasversali che hanno fatto conoscere ai siciliani le bellezze e le peculiarita' della Lituania, cosi' come ai cittadini del Paese che rappresento l'ospitalita' e la ricchezza del territorio siculo. Continueremo a lavorare su questa strada".

(ITALPRESS)