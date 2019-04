Terna: nuovo elettrodotto Paternò-Priolo, società incontra i cittadini

'Terna Incontrà è l'iniziativa promossa a Catania dalla societa' concessionaria dello Stato e proprietaria della rete di trasmissione nazionale dell'elettricita' in alta e altissima tensione. Presentato progetto nuovo elettrodotto Paternò-Priolo.

Una due-giorni di incontri con cittadini, aziende e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni interessate per presentare ed informare sull'avvio dei cantieri per la realizzazione del nuovo elettrodotto 'Paterno'-Pantano-Priolo', una linea elettrica a 380 kV, estesa per 63 chilometri. Gia' da ieri e anche oggi i tecnici di 'Terna' sono a disposizione per dare tutte le informazioni sulle caratteristiche dell'opera, sui tempi e sulle attivita' di occupazione delle aree interessate. Incontri che rientrano nella strategia di 'Terna' per l'ascolto e il confronto con la popolazione interessata per assicurare una condivisione piu' ampia possibile dell'opera.

"A parte il lungo percorso concertativo e autorizzativo portato avanti con le istituzioni - ha sottolineato Pietro Vicentini, responsabile autorizzazione e concertazione Centro-Sud di 'Terna' - siamo arrivati al momento in cui possiamo avviare i cantieri. Per questo e' importante fare sapere quanto questo progetto e' importante per i cittadini, per la loro vita e per quella delle aziende. Un momento di confronto sulla natura dell'opera che verra' realizzata, dialogo che durera' fino al completamento dell'elettrodotto".

