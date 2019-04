Giornata Mondiale Autismo, a Palermo Palazzo dei Normanni si tinge di blu

In occasione della Giornata mondiale dell’autismo, istituita nel 2007 dall’Onu, Palazzo dei Normanni anche quest’anno si illuminerà di blu, per ricordare che tutti possiamo contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone affette da questa malattia e delle loro famiglie. A partire da domani sera, per l’intera notte, fino all’alba del 3 aprile, il prospetto principale di Palazzo Reale si tingerà di blu.

L’illuminazione sarà allestita da Enel X, la Società del Gruppo Enel dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali e verrà realizzata attraverso 80 corpi illuminanti a Led, distribuiti tra il piano terra e i balconi del Palazzo, che illumineranno in maniera uniforme l’intera facciata.