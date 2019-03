Motomondiale: Gp argentina. Marquez in solitaria, Rossi-Dovizioso show

Marc Marquez domina e in Argentina non ce n'e' per nessuno. A Termas de Rio Hondo arriva la prima perla del campione del mondo in carica che fin dai primi giri mette tutta la concorrenza in riga e conquista 25 punti importanti in questo avvio di stagione.

Ma questa seconda tappa ha regalato soprattutto uno show tutto italiano con il duello fra Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, avviato nella seconda parte di gara e conclusosi nelle ultime curve del tracciato argentino. In partenza e' Rossi ad andare fortissimo seppur dopo pochi giri venga infilato da Miller e Morbidelli. Marquez, invece, gestisce da grande pole-man e si mette in fuga salutando la concorrenza. Giro dopo giro il 'Dottore' rimonta e si mette all'inseguimento di Dovizioso dando vita a un duello entusiasmante mentre lo spagnolo guadagna un buon margine mettendosi cosi' a distanza di sicurezza.

A soli tre giri dalla fine si scatena l'inferno con Rossi che trova lo spazio giusto e supera il connazionale centrando un podio importante per il morale. Marquez guarda il tutto dagli specchietti, esulta al traguardo e sul podio si gode la 'Marcia Reale'. In Moto2 suona l'Inno di Mameli grazie alla grande vittoria dell'italiano Baldassarri davanti a Gardner e Marquez. In Moto3, invece, da segnalare la vittoria dello spagnolo Masia, sul podio anche Binder e Arbolino. Ora una settimana di riposo prima di affrontare il prossimo appuntamento ad Austin con il Gran Premio degli Stati Uniti in programma nel weekend 12-14 aprile.

(ITALPRESS)