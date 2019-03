Contrammiraglio Martinez in visita al Comune di Pozzallo

Il Contrammiraglio (CP) Gaetano Martinez, Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, accompagnato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo (CF) Pieluigi Milella, è stato in visita al Comune di Pozzallo, dove è stato accolto dal Sindaco del Comune marinaro, Roberto Ammatuna.

Nel corso dell’incontro, sono stati affrontati i temi relativi alla struttura portuale e soprattutto della messa in sicurezza della stessa. Il Sindaco Roberto Ammatuna ha informato il Contrammiraglio sullo stato di avanzamento della progettazione ed ha espresso grande apprezzamento per la collaborazione e la sintonia che esiste fra le due istituzioni. Il primo cittadino ha manifestato anche la propria preoccupazione e quella della città, per quanto sta avvenendo a proposito della vicenda della nave Ionio di Mediterranea Saving Humans, in rotta verso Lampedusa, dove vi sono 49 immigrati e alcuni membri dell’equipaggio sono marittimi pozzallesi. Il Sindaco Ammatuna ha infine ringraziato il Contrammiraglio per quanto gli uomini delle Capitanerie di Porto stanno facendo nella gestione del fenomeno migratorio, operando con abnegazione a tutela della vita umana.