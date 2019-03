Oggi pomeriggio i funerali di Carmelo Sigona, cordoglio a Pozzallo

Saranno celebrati oggi pomeriggio nella Chiesa Madonna del Rosario di Pozzallo i funerali di Carmelo Sigona, il 45enne morto ieri mattina a causa di un malore mentre era alla guida della sua utilitaria. L'uomo stava percorrendo via Napoli a bordo della sua Renaulti Clio quando è andato a sbattere contro un palo della luce.

I soccorritori hanno subito capito che per l'uomo non c'era più nulla da fare e che il decesso non era dovuto all'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito. Il magistrato non ha ritenuto che fosse necessario l'esame autoptico, la morte sarebbe stata provocata da un malore fulminante. L'uomo non ha avuto nemmeno il tempo di accostare e di chiedere aiuto. La notizia ieri mattina si è diffusa immediatamente in città, dove l'uomo che lavorava nella fioreria della famiglia della moglie, proprio di fronte a Palazzo di città, era olto conosciuto.

Una notizia che ha lasciato increduli quanti lo conoscevano e naturalmente i familiari. Carmelo Sigona lascia la moglie e due figli maschi in tenera età.