Al Teatro Garibaldi di Enna, Toti e Totino

“Ma tu… che lavoro fai?”. E’ questo il titolo dello spettacolo che sarà di scena sul palco del Teatro Garibaldi di Enna oggi, sabato 2 Febbraio alle ore 20,30. Protagonista, nel terzo appuntamento dell’ottava edizione rassegna teatrale “Voci di Sicilia”, il famosissimo duo comico siciliano Toti e Totino.

In questa commedia brillante, Salvatore Mancuso e Salvatore La Mantia (in arte Toti e Totino) sono sulla scena Librino e Merendino, due fratelli conviventi nella stessa casa. Qui nascono irrisolvibili problemi con il legittimo proprietario che null’altro vuole se non avere pagata la pigione. Pier Francesco Maria Malacasa, per gli amici Pino, proprietario, insegue, durante lo svolgimento della trama, una possibile occasione per poter incassare gli affitti insoluti o magari riuscire a far sloggiare i due da casa sua. Ma deve fare i conti con i coriacei, resistenti, irrazionali fratellini impegnati nelle loro attività. Librino è un drammaturgo intento a scrivere una impegnativa ed infinita opera prima che lo consacrerà nell’olimpo degli dei della commedia, mentre Merendino ogni giorno è indaffarato con il suo lavoro che nessuno sa qual è, tant’è che di continuo il fratello gli chiede “ma tu… che lavoro fai?” senza ricevere mai una risposta credibile.

In un vortice di comicità coinvolgente e divertente la commedia giunge ad una conclusione imprevedibile ed originale. Nella scena anche una presenza femminile, un’avvenente agente immobiliare che cerca di trarre vantaggio dalle disgrazie altrui per un mero tornaconto. Coordinamento musicale a cura del Maestro Alex Magrì. In scena anche Paolo La Bruno e Tiziana Martilotti.