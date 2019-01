Aule fredde al Majorana di Avola, provvederà il Comune

Dove non arriva il Libero consorzio dei Comuni, è il Comune a metterci una pezza. Ieri mattina all’ex Provincia regionale di Siracusa, competente in materia di manutenzione degli impianti per gli istituti scolastici superiori, la dirigente ha ascoltato le lamentele degli studenti del Majorana di Avola, costretti a frequentare le lezioni in aule fredde.

“Ci stiamo sostituendo all’ente responsabile - assicura il sindaco, Luca Cannata - provvedendo ad acquistare il gasolio per assicurare il riscaldamento delle aule. Tranquillizzo i giovani studenti, il Comune si impegna a risolvere anche questa problematica”.