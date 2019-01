Maltempo a Modica, traliccio crolla per forte vento

Il traliccio di un ponte radio posto all’interno di un’area privata di Contrada Adddolata Mola è caduto stamattina, a causa del forte vento, abbattendo un palo dell’energia elettrica per poi occupare la sede stradale(una strada interna), interrompendo, di fatto la fornitura elettrica.

Sul posto si sono portati una pattuglia della polizia locale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, mentre sono stati contattati il proprietario del terreno e i responsabili della società proprietaria del traliccio. Chiesto anche l’intervento di una squadra di tecnici dell’Enel per eliminare il pericolo e per ripristinare il servizio nella zona.