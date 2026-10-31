Il Modica Gospel Choir ha ricevuto il «Premio Agorà 2026» dei Templari Federiciani. Il riconoscimento è stato consegnato venerdì 30 ottobre al maestro Giovanni Leon Dall’Ò, che ha rappresentato il coro alla cerimonia nella sala «Legalità e Memoria» della sede di Cava d’Ispica.

La serata è stata organizzata dall’associazione «Agorà Stupor Mundi» – Vita sociale e solidale insieme al «Caffè Letterario Federiciano». Tra i premiati di questa edizione c’erano persone impegnate in campi diversi, dalla medicina all’arte.

Due riconoscimenti sono andati al maestro Aurelio Pitino, direttore nazionale di Let’s Sing Gospel Connection: il Premio Agorà 2026 e il Premio Nazionale «Principe della Cultura 2026», accompagnato dall’attestato di riconoscimento «Dai valore al Merito». La motivazione, datata Modica, 30 ottobre 2026, cita «la lodevole attività in campo artistico e nella direzione del Coro Modica Gospel Choir».

«Un riconoscimento che ci riempie di gioia e che premia l’impegno, la passione e lo spirito di squadra di tutto il coro», ha commentato l’associazione Let’s Sing Gospel Connection, che ha rivolto al maestro Pitino il ringraziamento dei coristi «per la guida, la dedizione e l’entusiasmo con cui ci accompagna da sempre».

«Agorà Stupor Mundi» è presieduta da Carmen Di Tommasi ed è stata fondata da Corrado Maria Armeri; il direttore culturale di Agorà è Massimiliano Casto. «Abbiamo vissuto una bellissima serata, durante la quale abbiamo scoperto tante splendide realtà del nostro territorio», ha aggiunto il coro.

Let’s Sing Gospel Connection è un’associazione di promozione sociale con sede legale a Nichelino, in provincia di Torino, iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore dal 15 dicembre 2025.