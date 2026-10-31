Un ciclone mediterraneo in formazione tra il Mar Ionio e l’Italia meridionale porterà maltempo al Sud da domenica 1 novembre. Lunedì la Sicilia orientale sarà tra le zone più esposte a piogge intense e temporali.

Le previsioni sono di Luca Lombroso, meteorologo di Meteored Italia. L’anticiclone si sta spostando dal medio Atlantico verso l’Europa centro-settentrionale e spinge aria fredda da est verso i Balcani e l’Italia, soprattutto sul versante adriatico. Tra domenica e lunedì quest’aria alimenta la ciclogenesi, sostenuta da un vortice freddo in quota con temperature tra -20 e -25 °C a 500 hPa. Il consolidarsi del blocco anticiclonico scandinavo favorirà poi nuovi afflussi freddi, con il maltempo concentrato al Centro-Sud e un parziale coinvolgimento del Nord-Est.

Già sabato 31 ottobre sono previsti rovesci sulla Sicilia orientale e sulla Calabria tirrenica, con piogge in Puglia. Le temperature restano stabili, con massime fino a 22-23 °C al Sud.

Domenica il tempo al Sud diventa perturbato. Burrasche e forti temporali sono attesi sulle isole Eolie, su Ustica e sulle isole campane, rovesci sulle coste di Campania, Calabria e Sicilia. In Puglia i fenomeni più intensi riguardano la zona tra Brindisi e il Salento. Le massime scendono a 18-20 °C al Sud, le minime restano tra 12 e 14 °C. Bora e grecale soffieranno forti sull’Adriatico con mare in burrasca, mentre sul basso Tirreno si instaura una circolazione ciclonica.

Lunedì 2 novembre è la giornata più critica per il Meridione. Il forte maltempo, alimentato anche da mari ancora troppo caldi per la stagione, colpirà soprattutto Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, con piogge intense e temporali. Il miglioramento è atteso martedì 3 novembre. Le temperature al Sud oscilleranno tra 10 e 20 °C.

Al Centro, su Abruzzo e Molise le precipitazioni insisteranno con accumuli fino a 100-120 mm e neve oltre i 1.000 metri. Al Nord, invece, continuano a mancare le piogge tipiche dell’autunno.

Da metà settimana le temperature caleranno ancora, ma secondo Lombroso non è in arrivo un’ondata di gelo eccezionale: le notizie che parlano di Burian usano il termine in modo improprio. Le proiezioni indicano un afflusso di aria più fredda, senza segnali di nevicate significative a bassa quota né in pianura. Le prime irruzioni fredde di inizio novembre, ha spiegato il meteorologo, rientrano nella normale evoluzione stagionale.