L’arrivo di Paul McCartney a Palermo non è passato inosservato. L’ex componente dei Beatles è atterrato nella tarda mattinata all’aeroporto del capoluogo siciliano a bordo di un jet privato e, prima di lasciare lo scalo, ha posato per una fotografia insieme ad alcuni dipendenti. L’immagine è stata successivamente condivisa attraverso i canali social dell’aeroporto.

La presenza del musicista britannico ha subito attirato l’attenzione degli appassionati e dei curiosi. Al momento, però, non sono stati resi noti i dettagli sulla sua destinazione finale né i motivi del viaggio. Secondo quanto si apprende, l’arrivo sarebbe avvenuto in forma riservata.

Lo scatto con il personale aeroportuale rappresenta uno dei pochi momenti pubblici legati alla breve permanenza di McCartney nello scalo palermitano. La fotografia diffusa sui social ha rapidamente raccolto commenti e condivisioni da parte degli utenti, sorpresi dalla presenza della leggenda della musica internazionale in Sicilia.

L’ex Beatles, che il 18 giugno ha compiuto 84 anni, continua a essere una delle figure più influenti della storia della musica contemporanea. La sua carriera, iniziata negli anni Sessanta con i Beatles e proseguita con una lunga attività da solista, lo ha reso uno degli artisti più conosciuti al mondo.

Resta da chiarire se Palermo rappresenti soltanto una tappa intermedia del viaggio o la meta finale del soggiorno. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni ufficiali e non risultano appuntamenti pubblici collegati alla presenza dell’artista nell’Isola.